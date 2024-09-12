SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Belediyesi Voleybol Takımı Hazırlık Turnuvasına Çıkacak

Gebze Belediye Spor Kulübü Voleybol Takımı yeni sezona hızlı hazırlanıyor. Yeni sezonda Türkiye Erkekler 1.Lig'inde mücadele edecek olan takım, sezon öncesi hazırlık turnuvasına katılacak.

Gebze Belediyesi Voleybol Takımı Hazırlık Turnuvasına Çıkacak

12 Eylül 2024 Perşembe 13:09

 Gebze Belediye Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek hazırlık turnuvasında voleybol takımı, Fenerbahçe Spor Kulübü, Saınt Joseph’liler Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ekipleriyle karşılaşacak. Gebze Kapalı Spor Salonu'nda 12-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek hazırlık turnuvasında ilçeyi temsil edecek olan Gebze Belediye Spor Kulübü Voleybol Takımı 2024-2025 sezonuna 24 Eylül'de start verecek. 

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca’da Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası Heyecanı Yaşanacak Darıca’da Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası...
Körfez'in Karate Takımı Türkiye İkincisi Oldu Körfez'in Karate Takımı Türkiye İkincisi Oldu
Bilek güreşinde Türkiye'nin ve Kocaeli'nin gururu oldular Bilek güreşinde Türkiye'nin ve Kocaeli'nin gururu...
Hodri Meydan'dan TFF'ye siyah çelenk Hodri Meydan'dan TFF'ye siyah çelenk
Sinem Erdoğan dünya üçüncüsü oldu Sinem Erdoğan dünya üçüncüsü oldu
Adanaspor Puan Durumu: İlk 2 Haftada Alınan Sonuçlar ve Gelecek Umutları Adanaspor Puan Durumu: İlk 2 Haftada Alınan Sonuçlar...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Darıca’da Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası...
Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası, 19-20-21 Eylül 2024 tarihlerinde...

Haberi Oku