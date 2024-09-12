Gebze Belediyesi Voleybol Takımı Hazırlık Turnuvasına Çıkacak

12 Eylül 2024 Perşembe 13:09
Gebze Belediye Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek hazırlık turnuvasında voleybol takımı, Fenerbahçe Spor Kulübü, Saınt Joseph’liler Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ekipleriyle karşılaşacak. Gebze Kapalı Spor Salonu'nda 12-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek hazırlık turnuvasında ilçeyi temsil edecek olan Gebze Belediye Spor Kulübü Voleybol Takımı 2024-2025 sezonuna 24 Eylül'de start verecek.
İHA
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