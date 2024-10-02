banner1085
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Belediyesi Voleybol Takımı, İBB ekibini ağırlayacak

Oynadığı 3 müsabakada rakiplerini mağlup ederek galibiyet serisi oluşturan Erkekler Voleybol 1. Ligindeki Gebze Belediyesi Voleybol Takımı, 5 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'da İBB Voleybol Takımı ile karşılaşacak.

Gebze Belediyesi Voleybol Takımı, İBB ekibini ağırlayacak

02 Ekim 2024 Çarşamba 16:05

Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nün Voleybol Erkekler Takımı lige hızlı başladı. Gebze’yi Erkekler Voleybol 1. Liginde temsil eden Gebze Belediyesi Voleybol Takımı ilk maçında Depsaş Enerji’yi 3-0 mağlup ederek hızlı bir giriş yakaladı. Karapınar Anadolu Leoparları’nı da 3-0 ve son olarak KBB Voleybol Takımı’nı da 3-1 mağlup ederek galibiyet serisi oluşturan Gebze Belediyesi Voleybol Takımı 5 Ekim Cumartesi günü İBB Voleybol Takımı ile karşılaşacak.


HEYECAN DOLU MÜSABAKAYA DAVET


Ligde liderlik koltuğuna oturan Gebze Belediyesi Voleybol Takımı’nın kendi evinde ağırlayacağı İBB Voleybol takımı müsabakası saat 14:00’te Gebze Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sporsever Gebzeli hemşerilerini; KBB ekibini 25-23, 23-25, 25-21 ve 25-15’lik setlerle 3-1 mağlup eden Gebze Belediyesi Voleybol Takımı’nın hafta sonu oynanacak müsabakasına davet etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
41. Kocaeli Rallisi heyecanına geri sayım 41. Kocaeli Rallisi heyecanına geri sayım
Kadın driftçiler piste indi, şov yaptı Kadın driftçiler piste indi, şov yaptı
Vali Aktaş, İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşlerini İzledi Vali Aktaş, İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşlerini...
Avrupa Spor Haftası Dilovası'nda Kutlandı Avrupa Spor Haftası Dilovası'nda Kutlandı
Vali İlhami Aktaş Kocaelispor‘u Antrenmanda Ziyaret Etti Vali İlhami Aktaş Kocaelispor‘u Antrenmanda Ziyaret...
Körfez’de taekwondoya yoğun ilgi Körfez’de taekwondoya yoğun ilgi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

41. Kocaeli Rallisi heyecanına geri sayım
Kocaeli'de 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 41. Kocaeli Rallisi'nde 120 sporcu adrenalini zirveye...

Haberi Oku