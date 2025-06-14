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Gebze Offroad Festivali Başladı

Gebze Belediyesi tarafından Denizli Mahallesi’nde yer alan Offroad Parkuru’nda düzenlenen Gebze Offroad Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Festivalin startını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz verdi. Etkinliğe ayrıca Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de katılarak yarışları yerinde takip etti.

Gebze Offroad Festivali Başladı

14 Haziran 2025 Cumartesi 15:48

 STARTI BAŞKAN BÜYÜKGÖZ VERDİ

Start öncesi konuşan Başkan Büyükgöz, bu heyecanı birlikte paylaşan tüm katılımcı ve izleyicilere teşekkür ederek, festivalin Gebze için önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı. Bu yılki festivale Türkiye’nin dört bir yanından 60’a yakın offroad grubu ve yaklaşık 150 araç katıldı. Katılımcı sayısındaki artış, organizasyonun ülke genelinde ne denli ilgi gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

ETKİNLİK HIZ ETABI İLE DEVAM EDECEK

Festivalin ilk gününde extreme etap yarışları gerçekleştirildi. Zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele eden araçlar, izleyicilere adeta nefes kesen anlar yaşattı. Araçların engelleri aşarken yaşadığı zor anlar, kalabalık izleyici kitlesinden büyük alkış aldı. Etkinlik, yarın gerçekleştirilecek hız etap yarışlarıyla devam edecek. Adrenalin dolu mücadeleler hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne olacak. Gebze Offroad Festivali, doğa ve motor sporlarına ilgi duyan herkesi Denizli Mahallesi’ndeki parkura davet ediyor.

(Erkan ERENLER)

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