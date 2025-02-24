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Gebze Voleybol Takımı Evinde 3-0 Farklı Galip

Gebze Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, 1. Ligdeki galibiyet serisini sürdürüyor.

Gebze Voleybol Takımı Evinde 3-0 Farklı Galip

24 Şubat 2025 Pazartesi 11:15

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün teşvikleri ve destekleriyle kurulan Erkek Voleybol Takımı, ilçeyi Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde başarıyla temsil ediyor. Hafta sonu kendi evinde Gümüşhane Spor Kulübünü ağırlayan Gebze Belediyesi Erkek Voleybol Takımı rakibini 3-0’lık skorla mağlup etti. Gebze Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakayı 25-8, 25-12, 25-12’lik setlerle 3-0’lık farklı skorla kazanan Gebze Belediyesi Erkek Voleybol Takımı ligde 20. galibiyete imzasını atmış oldu. Gebze Belediyesi Erkek Voleybol Takımı 26 Şubat Çarşamba günü saat 16’da Ankara deplasmanında Ziraat Bank ekibiyle karşılaşacak.
(Ömer İLGEÇ) 
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