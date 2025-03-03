Gebze Voleybol Takımı; Şampiyonluğa adım adım…

Gebze Belediyesi Erkekler Voleybol Takımı, kendi evinde misafir Bigadiç Belediyesi ekibini 3-0’lık farklı mağlup ederek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün teşvikleriyle ve destekleriyle kurulan Erkekler Voleybol Takımı 1. Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendi evinde ağırladığı Bigadiç Belediye ekibini set vermeden 3-0 mağlup eden Gebze Belediyesi Erkekler Voleybol Takımı’nın şampiyonluğunu ilan etmesine sadece 1 müsabaka kaldı.