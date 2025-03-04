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Gebze Voleybol Takımı; Şampiyonluğa adım adım…

Gebze Belediyesi Erkekler Voleybol Takımı, kendi evinde misafir Bigadiç Belediyesi ekibini 3-0’lık farklı mağlup ederek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Gebze Voleybol Takımı; Şampiyonluğa adım adım…

04 Mart 2025 Salı 13:50

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün teşvikleriyle ve destekleriyle kurulan Erkekler Voleybol Takımı 1. Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendi evinde ağırladığı Bigadiç Belediye ekibini set vermeden 3-0 mağlup eden Gebze Belediyesi Erkekler Voleybol Takımı’nın şampiyonluğunu ilan etmesine sadece 1 müsabaka kaldı. 


ŞAMPİYONLUĞA SADECE BİR MAÇ KALDI!

Gebze Kapalı Spor salonunda pazar günü oynanan müsabakayı 25-17, 25-20 ve 25-19’luk skorla kazanan Gebze ekibini bu önemli müsabakada yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Set vermeden galibiz. Şampiyonluğa, Efeler Ligi’ne sadece tek maçımız kaldı. İnşallah, bu kente şampiyonluk kupasını getireceğiz. Tebrikler çocuklar” ifadelerini kullandı. Gebze Belediyesi Erkekler Voleybol Takımı, bir üst lig olan Efeler Ligi’ne yükselmek için son maçında, deplasmanda Şiran Akademi ekibiyle 8 Mart Cumartesi günü karşılaşacak. 

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