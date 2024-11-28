Gebze Voleybol Takımına Rakip Dayanmıyor

Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde galibiyet serisini sürdürüyor. Gebze Belediyesi ekibi, Ziraat Bankart takımını 3-0 mağlup etti. İlçemizi Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde temsil eden Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol takımı, başarılı müsabakalara imzasını atmayı sürdürüyor. Ziraat Bankart takımı ile karşılaşan Gebze Belediyesi Spor Kulübü, set vermediği müsabakada rakibini 3-0 mağlup etti. Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol takımı ilk seti, 25-19, ikinci seti 25-20, son seti de 25-18 maçı da 3-0 kazandı.

(Ömer İLGEÇ)