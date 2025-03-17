Gebze’den Çanakkale’ye Giden Sporcuları; “Güzide” Gençler Karşıladı

GEBZE’DEN VATAN TOPRAĞI
Çanakkale Zaferi ve şehitlerin aziz hatıraları anısına Çanakkale’ye gelen sporcular, Gebze’den beraberinde getirdikleri vatan toprağını Meçhul Asker Anıtı’na Güzide gençler ile birlikte bıraktı. Bayrak değişiminin de yapıldığı bisiklet turu finali ve Çanakkale ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sporcularımızı Çanakkale Şehitliği'nde Güzide Gençlik Merkezimizin öğrencileri karşıladı. Gebze'den alınan vatan toprağını hep birlikte Meçhul Asker Anıtına bıraktılar. Ardından da bayrak değişimi gerçekleşti.
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!
Bisikletle 420 km yol giden sporcularımızı özellikle tebrik etmek istiyorum. Güzide gençlerimizle beraber son derece kıymetli ve özel bir etkinliğe imza attılar. Bu vesileyle tek dişi kalmış medeniyetin karşısına dağ gibi dikilen kahraman ecdadımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Çanakkale geçilmez!” ifadelerini kullandı.
(Ömer İLGEÇ)