Gebzeli kickboksçu Sinem dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Konya’da 1-9 Temmuz tarihleri arasında yapılan şampiyonada 70 kg’da full contact sitilinde yarışan final maçının ilk dakikasında rakibini nakavtla mağlup ederek Türkiye şampiyonu olan 18 yaşındaki Sinem Erdoğan’ın hedefi Macaristan’da yapılacak uluslararası müsabakada dünya şampiyonu olabilmek. Konya’daki Türkiye kick boks şampiyonasında final maçında rakibini karşılaşmanın ilk dakikasında nakavt ederek şampiyon olan 18 yaşındaki kickboks sporcusu Sinem Erdoğan dünya şampiyonu olabilmek için hazırlıklarını Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sürdürüyor. Çayırova Belediyesi’ne bağlı olan kısa adı ÇESK olan Çayırova Eğitim Spor Kulübü’nün sporcusu olan Erdoğan aynı zamanda milli takım sporcusu. Genç sporcunun hedefi Macaristan’dan dünya şampiyonu olmak. Erdoğan; 15 yaşındayken kardeşinin antrenmanını seyretmeye kulübe geldiğinde şu anki milli takım hocası olan Murat Aydın’In kendisini görüp fiziğinden etkilenmesiyle yaptığı teklifle spora başladığını ifade etti.

Hem Milli takım hem de ÇESK’de antrenörlük yapan 42 yaşındaki Murat Aydın “Kendim de milli sporcuyum. Şu an son iki senedir Çayırova Belediyesi eğitim Spor Kulübü olarak antrenörlük yapıyorum, kick boks adına…” diye konuştu. (ÜMİT ÜLKER)