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Gebzeli kickboksçu Sinem dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Çayırova Belediyesi’ne bağlı ÇESK kulübü sporcusu 18 yaşındaki Sinem Erdoğan Macaristan’da Ağustos ayında yapılacak kick boks turnuvasına hazırlanıyor

Gebzeli kickboksçu Sinem dünya şampiyonasına hazırlanıyor

07 Ağustos 2024 Çarşamba 09:58

 Konya’da 1-9 Temmuz tarihleri arasında yapılan  şampiyonada 70 kg’da full contact sitilinde yarışan final maçının  ilk dakikasında rakibini nakavtla mağlup ederek Türkiye şampiyonu olan 18 yaşındaki Sinem Erdoğan’ın hedefi  Macaristan’da yapılacak uluslararası müsabakada dünya şampiyonu olabilmek.   Konya’daki Türkiye kick boks şampiyonasında final maçında  rakibini  karşılaşmanın  ilk dakikasında nakavt ederek şampiyon olan  18 yaşındaki kickboks sporcusu  Sinem Erdoğan dünya şampiyonu olabilmek için hazırlıklarını Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sürdürüyor. Çayırova Belediyesi’ne bağlı olan kısa adı ÇESK olan Çayırova Eğitim Spor Kulübü’nün sporcusu olan Erdoğan aynı zamanda milli takım sporcusu. Genç sporcunun  hedefi Macaristan’dan dünya şampiyonu olmak.  Erdoğan;  15 yaşındayken kardeşinin antrenmanını seyretmeye kulübe geldiğinde  şu anki milli takım hocası olan Murat Aydın’In kendisini görüp fiziğinden etkilenmesiyle yaptığı teklifle spora başladığını ifade etti.

Hem Milli takım hem de ÇESK’de antrenörlük yapan  42 yaşındaki  Murat Aydın  “Kendim de milli sporcuyum. Şu an son iki senedir Çayırova Belediyesi eğitim Spor  Kulübü olarak antrenörlük yapıyorum, kick boks adına…” diye konuştu.  (ÜMİT ÜLKER)

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