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Gebzeli şampiyon Tuğçe Fedakartürk Antalya’da

Gebzeli şampiyon kick boksçu Tuğçe Fedakartürk Antalya’a yapılan Türkiye Kick boks şampiyonasına katılmak üzer Antalya’ya gitti. Gebzeli milli sporcu turnuvalardan iyi bir sonuç elde etmesi durumunda uluslararası alanda hem Gebze’mizi ve Kocaelimizi hem de Türkiye’yi temsil edecek.

Gebzeli şampiyon Tuğçe Fedakartürk Antalya'da

25 Ocak 2024 Perşembe 09:54

Gebze  Ertürk Spor Kulübü’nün kickboks sporcusu Tuğçe Fedakartürk, çocukken çok yaramaz birisi olduğunu babasının da arkadaşı olan antrenörü Yılmaz Uyanık’ın kendisindeki yeteneği keşfedip kickboksa yöneltmesiyle hem yaramazlıktan kurtulduğunu hem de sporla yeni bir yaşam biçimi elde ettiğini ifade etti. Fedakartürk, Marmara Üniversitesi’nde spor alanında eğitim gördüğünü 3. Sınıf öğrencisi olduğunu belirtti. Fedakartürk “ Ben Tuğçe Fedakartürk, 23 yaşındayım. Marmara Üniversitesi 3. Sınıf öğrencisiyim. 10 yıldır kick boks ile uğraşıyorum.  Kick boks Türkiye ve Avrupa şampiyonuyum.  Profesyonel sporcuyum. Spora antrenörüm Yılmaz Uyanık sayesinde başladım.  Kendisi babamla aynı sektörde çalışıyorlar.” Diye konuştu.

Fedakartürk bugün sporla uğraşmasında hocasının çok büyük katkısı olduğunu dile getirdi: 2013 yılında antrenörüm vasıtasıyla başladım. Antrenörüm babamın 30 yıllık arkadaşıdır. Aynı zamanda aynı iş kolunda uğraşıyorlardı ve kendisi profesyonel hakemdi. Ben onu televizyonda izlemiştim. Profesyonel maç yönetirken ve ben de dedim ki bir gün ben de aynısı olacağım. O profesyonel maç yapacağım demiştim. Daha başlamamıştım halbuki o zaman."

ANTRENÖR UYANIK: “TUĞÇE: ANTALYA’DA ŞAMPİYONLUĞA HAZIRLANIYOR”


Antrenör Yılmaz Uyanık “Tuğçe’nin antrenörüyüm. 2011 yılından beri de benim sporcum. O günden beri de Tuğçe’yi çalıştırdım. Yetiştirdik, başarılı sporcu oldu. Avrupa şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği dünya kupası şampiyonluğu Türkiye şampiyonlukları profesyonel maçlarda üstün yetenekli olup başarılı maçlar yapması. Değişik özel kanallarda canlı yayınlarda maça çıkması ve akabinde şimdi 22 Ocak-29 Ocak arası Kick boks açık Türkiye Şampiyonası var Antalya’da. Oraya hazırlanıyoruz Tuğçe’yi. “

Antrenör Yılmaz Uyanık “Amacımız orada Türkiye şampiyonu olup akabinde mayıs ayında Türkiye’de yapılacak dünya kupası şampiyonası. Orada da şampiyon olup üçüncü ayakta  şu an il belli değil. Doğu’nun bir ilinde illerimizde yapıyorlar. Orada da şampiyon olursak, puan olarak birinci olduğu zaman nasip olursa büyük bayanlarda dünya şampiyonluğuna gidecek. Çalışmalarımıza start verdik, çalışıyoruz. 2 Şubat’ta özel bir kanalda maçı var. Tuğçe’nin Fas asıllı Hollanda vatandaşı. Orada bir kader maçı yapacak. Hedef oradaki maçını da kazanıp galibiyetler zincirine birini eklemesi” (ÜMİT ÜLKER)

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