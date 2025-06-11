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Gebzespor, Cihan Erdil ile masaya oturacak

TFF 2. Lig ekibi Belediye Derincespor ile birleşme sürecinin resmi hazırlıklarını sürdüren Gebzespor'da Teknik Direktör Cihan Erdil ile bugün masaya oturulacak. Sözleşme şartlarının görüşüleceği toplantıda, mutabakat sağlanması halinde Erdil imzayı atacak.

Gebzespor, Cihan Erdil ile masaya oturacak

11 Haziran 2025 Çarşamba 10:52

 TFF 2. Lig'de sezonun son haftasında lige tutunan Belediye Derincespor'un yarışma haklarını devralma süreciyle ilgili resmi sürecin takip edildiği Gebzespor'da yeni sezon hazırlıkları da sürüyor. Yusuf Öztürk'ün kulüp başkanı olduğu Mor Menekşeler'de teknik direktör arayışı son aşamaya geldi. Birkaç isimle görüşmeler yapan Gebzespor, Teknik Direktör Cihan Erdil ile imza aşamasına gelindi. Geride bırakılan sezonda Belediye Derincespor'un rakiplerinden Karacabey Belediyespor'u çalıştıran ve ligi 6. sırada tamamlayan Erdil bugün detay şartları görüşmek üzere Gebze'ye gelecek. Tüm şartlarda anlaşılması halinde imzayı atacak olan Erdil'in ligi iyi tanıması nedeniyle diğer teknik adamlardan bir adım öne geçtiği öğrenildi.  
   
  Cihan Erdil kente de, camiaya da yabancı değil 
  45 yaşındaki teknik adam profesyonel kariyerinde; Karacabey Belediyespor, Karaman Futbol Kulübü, Nazillispor, Bucaspor 1928'de teknik sorumlu, Göztepe, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nde atletik performans antrenörlüğü yaptı. Kariyerinin başında Altınordu'da U13 ve Bölgesel Gelişim Ligi'nde U14 takımları ile Etimesgut Spor U19 takımını çalıştıran Cihan Erdil, Giresunspor ile profesyonel takım antrenörlüğüne başladı. Cihan Erdil, tamamlanan 2024-2025 sezonunda Bursa ekibi Karacabey Belediyespor ile 34 maçta 17 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Erdil, 58 puan topladığı ligi maç başı 1.67'lik puan ortalamasıyla 6. sırada tamamlandı. Cihan Erdil futbolculuk kariyerinde Kocaelispor'da profesyonel oldu. 2007-2008 yılları arasında da Gebzespor forması giydi. 


İHA
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