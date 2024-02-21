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Gölcük, Ulusal Oryantiring Yarışlarına Ev Sahipliği Yaptı

Gölcük'te düzenlenen Oryantring Gençler Kız-Erkek İl Birinciliği Yarışları finalinde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim edildi.

Gölcük, Ulusal Oryantiring Yarışlarına Ev Sahipliği Yaptı

21 Şubat 2024 Çarşamba 10:30

 Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Oryantring Gençler Kız-Erkek İl Birinciliği Yarışları finali Gölcük’te tamamlandı. Yarışlarda dereceye giren sporcular ve takımlara ödülleri, 19 Mayıs Spor Salonu’nda düzenlenen törenle verildi. Törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, sporcular, aileleri ve vatandaşlar katıldı. 
 Finalde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Ali Yıldırım Sezer, "Kendilerine verilen yarışma bölgesinin haritasında belirtilmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya hedefleyen zorlu bir spor dalı olan oryantiring yarışlarında dereceye giren sporcular başta olmak üzere, katılan tüm sporcuları tebrik ediyor, emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" dedi. 
                                        


İHA
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