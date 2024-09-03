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Hodri Meydan'dan TFF'ye siyah çelenk

- Gece yarısı TFF'yi protesto ettiler: - "Hakem, Kocaelispor'un 3 puanını çaldı"

Hodri Meydan'dan TFF'ye siyah çelenk

03 Eylül 2024 Salı 13:51

 Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup olan Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan, müsabakanın 4. ve 20. dakikalarında yeşil-siyahlı takıma çıkan 2 kırmızı kartı protesto etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beylerbeyi Tesisleri'ne siyah çelenk bıraktı.  
 Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 kaybetti. Kocaeli temsilcisi, mücadelenin 4. ve 20. dakikalarında çıkan 2 kırmızı kart nedeniyle maçın büyük bir bölümünü 9 kişi oynadı. Karşılaşmanın ardından taraftar grubu Hodri Meydan, müsabakanın hakemi Oğuzhan Aksu ve TFF'ye tepki olarak gece yarısı siyah çelenk yaptırdı. TFF'nin Beylerbeyi Tesisleri'ne bırakılan çelenk sonrası Hodri Meydan taraftar derneğinin açıklamasında, "Stadyumlarda cirit attığınız Diyarbakır temsilcisini el üstünde tutma çabanız bugün katledilen maçla birlikte net olarak açığa çıkmıştır. Bugün maça atadığınız hakem; eyyamını başarıyla tamamlamış ve Kocaelispor'un 3 puanını çalmıştır" ifadelerine yer verildi. KOCAELİ (İHA)
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