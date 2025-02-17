İLKÇEV, 5. Geleneksel Okçuluk Yarışması Düzenledi.

Minikler, Yıldızlar ve Gençler Yarıştı

Okçuluk alanında çalışmalarına devam eden öğrencilerin motivasyonunu arttırmak, heyecanlarına ortak olmak, yapılan çalışmaların daha etkili olması amacıyla okçuluk yarışması düzenlendi. Gençlerin yarışma psikolojilerini de tecrübe edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen turnuva, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleşti. Turnuvada bazı veliler tribünde çocuklarını izlerken bazıları da onlar gibi çile çekip Ya Hak nidasıyla ok gezlediler, çocuklarının heyecanlarına ortak oldu.





Sıralama ve Eleme Turlarında Yarıştılar