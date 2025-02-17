İLKÇEV, 5. Geleneksel Okçuluk Yarışması Düzenledi.

Minikler, Yıldızlar ve Gençler Yarıştı
Okçuluk alanında çalışmalarına devam eden öğrencilerin motivasyonunu arttırmak, heyecanlarına ortak olmak, yapılan çalışmaların daha etkili olması amacıyla okçuluk yarışması düzenlendi. Gençlerin yarışma psikolojilerini de tecrübe edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen turnuva, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleşti. Turnuvada bazı veliler tribünde çocuklarını izlerken bazıları da onlar gibi çile çekip Ya Hak nidasıyla ok gezlediler, çocuklarının heyecanlarına ortak oldu.
Sıralama ve Eleme Turlarında Yarıştılar
Sporcular, sıralama ve eleme şeklinde atış yaparak hünerlerini sergiledi. Sıralama atışları sonrası ilk 16 sırayı alan sporcular ikili eleme atışları ile yarışarak finale kadar yarıştı. Yarışma sonrasında en iyi atışları yaparak kategorilerinde ilk 3 sıraya giren öğrencilere madalya ve başarı belgesi ödülleri takdim edildi. Gebze İLKÇEV Spor Kulübü, Kağıtspor Kulübü Gebzesem sporcuları, Sudo Osmanlı Geleneksel Okçuluk ve Dövüş Spor Kulübü,Çayırova Zirve İzcilik ve Spor Kulübü,Kocaeli Akçakoca Akıncılar Ocağı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü ve Kocaeli Yıldızlar Okçuluk Spor Kulübü katıldı. Çekilen toplu fotoğraf sonrası yarışma sona erdi.
(Ömer İLGEÇ)