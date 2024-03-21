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İzmit Belediyespor Kadın Basketbol, Play-Off Turunda Galatasaray ile eşleşti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kenti başarıyla temsil eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, play-off eşleşmelerinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol, Play-Off Turunda Galatasaray ile eşleşti

21 Mart 2024 Perşembe 12:23

 ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon sona erdi. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, normal sezonu dördüncü bitirmesinin ardından play-off eşleşmelerinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile eşleşti. 
 Serinin ilk maçı 23 Mart Cumartesi saat 17.00'da Atatürk Spor Salonu'nda olacak. İkinci maç ise 25 Mart Pazartesi saat 15.00'da İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 2 maç kazanan takım adını üst tura yazdıracak. Serinin 3. maçına uzaması halinde ise son müsabaka 27 Mart Çarşamba günü oynanacak. 
                                       


İHA
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