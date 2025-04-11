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İzmit Kent Meydanı’nda yer Yeşil, gök Siyah

Büyükşehir’in İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu dev ekrandan Adanaspor maçını izleyen yeşil-siyahlılar, 4-1’lik skorla gelen anlamlı galibiyetin keyfini yaşadı.

İzmit Kent Meydanı'nda yer Yeşil, gök Siyah

11 Nisan 2025 Cuma 12:59

 Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig yolunda Kocaelispor’a tam destek veriyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Bandırma maçında olduğu gibi Adanaspor maçının da heyecanını dev ekrandan yeşil-siyahlı taraftarlara yaşattı. Kent Meydanı’nı adeta stat atmosferine çeviren taraftarlar, atılan gollerle sevinç yumağı oluşturdu.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN HEP DESTEK TAM DESTEK

Kocaelispor’un Trendyol Süper Lig’e yürüyüşü emin adımlarla devam ediyor. 16 yıllık hasrete son vermeye çok yakın olan yeşil-siyahlı temsilcimiz, Adanaspor ile deplasmanda oynadığı maçı farklı kazanarak liderliğini perçinledi. 4-1’lik skorla plakayı bulan Kocaelispor’a her zamanki gibi taraftarı da tam destek sundu. Kocaeli’nden yüzlerce kişi Adana’ya giderken, maça gidemeyen yeşil-siyahlı taraftarlar da, Adanaspor mücadelesini Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu dev ekranda izleyerek farklı galibiyetin keyfini yaşadı. Karşılaşmayı Büyükşehir’in dev ekranından heyecanlı ve coşkulu bir şekilde takip eden vatandaşlar, meşaleler yakarak Süper Lig’e bir adım daha yaklaşmanın sevincini yaşadı. Gururumuz Kocaelispor, 34. hafta maçını 14 Nisan pazartesi günü saat 20.00’de Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacak.

(Ömer İLGEÇ)

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