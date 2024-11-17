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İzmit Tenis Merkezinde sona doğru

17 dönümlük alanda çalışmalarına başlayan ve ilerleme oranı yüzde 98’e ulaşan İzmit Teniz Merkezi inşasında sona yaklaşılıyor

İzmit Tenis Merkezinde sona doğru

17 Kasım 2024 Pazar 10:56

Sporun her alanına destek veren ve sporun başkenti olma hedefiyle çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de tesislerin gelişmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan, 17 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen dünya standartlarındaki tenis merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

 

TAMAMLANMA ORANI YÜZDE 98

Lastik İş Sosyal Tesisleri yanında inşa edilen tenis merkezindeki çalışmalar yüzde 98 oranında tamamlandı. Hizmete girmek için gün sayan projede elektrik, mekanik, inşaat ve çevre imalatlarındaki eksiklik ve diğer ayarlamalar gerçekleştiriliyor.

 

KAPALI, TOPRAK VE BALON KORT

Uluslararası standartlarıyla Kocaeli’nin en kapsamlı tenis merkezlerinden biri olacak yeni tenis merkezi, 17 dönümlük alanda inşa ediliyor. Büyükşehir’in yapımına başladığı merkez, kentin en büyük tenis kompleksi olacak. Proje kapsamında sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort yer alacak. Sosyal tesis binası taban inşaat alanı bin 287 m². Sosyal tesis içerisinde kafe, mutfak, yemekhane, toplantı odası, 2 adet ofis, fitness alanı, 2 etkinlik odası, 6 misafir odası, bay bayan soyunma odası ve duş bulunuyor.

 

TENİS KORTLARI

Kapalı kort taban alanı ise 3 bin 105 metrekare olacak ve bünyesinde 4 adet tenis sahası yer alacak. Ayrıca toprak kort alanına 4 bin 194 metrekare yer ayrıldı. Burada da 6 adet açık saha bulunuyor. 2 bin 809 metrekare alanda planlanan balon kortta 4 adet saha planlanıyor.
(Ömer İLGEÇ)

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