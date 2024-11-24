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Kadın hakeme hakaretten ceza aldı, Kadına Şiddetle Mücadele maçında oynayacak

Kısa süre önce okul kulüpleri arasında oynanan maçta Süper Lig hakemine hakaret eden ve devamında sergilediği tavırlardan dolayı 12 maç ceza alan kadın öğretmenin, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen turnuvanın final maçında oynatılacak olması CİMER’e şikayet edildi.

Kadın hakeme hakaretten ceza aldı, Kadına Şiddetle Mücadele maçında oynayacak

24 Kasım 2024 Pazar 11:17

 Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 25 Kasım nedeniyle ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Voleybol Turnuvası’ düzenliyor. ‘Kadına Şiddete Birlikte Dur Diyelim’ sloganıyla yürütülen turnuvada 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde final etabı oynanacak. Ancak final müsabakaları öncesinde CİMER’e yapılan şikayet dikkat çekti. 25 Kasım Kadına Yönelik Mücadele Günü’ne özel düzenlenen ve mücadelede farkındalık geliştirilmesi amacı taşıyan turnuvada oynayacak kadın beden eğitimi öğretmeninin 13 Kasım’da oynanan voleybol maçında kadın A Klasman Süper Lig hakemine hakaret ettiği ve ceza aldığı ortaya çıktı. 
 
  12 maç ceza aldı, sonrasında turnuvada oynamaya başladı 
  13 Kasım 2024’te İzmit Ortaokulu Spor Kulübü ile 23 Nisan Spor Kulübü arasında oynanan maçta ilk setin sonunda İzmit O.O. öğretmeni/antrenörü Belma Ulusoy Çağlar, Süper Lig hakemi olan başhakem Serap Kuka’nın üzerine yürüyüp ‘Allah belanı versin’ diye tepki gösterdi. Öfkeli öğretmen hakem tarafından maçtan ihraç edildi. Belma Ulusoy Çağlar maçtan atıldıktan sonra takımını da sahadan çekti. Gerginliğin yaşandığı anlarda Belma Ulusoy Çağlar’ın eşi Çağdaş Çağlar da sahaya girerek gözlemciye fiziksel tepkide bulundu. Maçta yaşanan olayların ardından Belma Ulusoy Çağlar 12 maç ceza aldı, eşine de 5 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.  
 
  İl müdürlüğüne bildirildi, dikkate alınmayınca CİMER’e şikayet edildi 
  Kadın hakeme ve gözlemciye tavırlarından dolayı tepki çeken öğretmenin ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Turnuvası’nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün takımında oynaması rahatsızlığa neden oldu. İl müdürlüğüne durumun iletildi ancak buna rağmen kadın öğretmen maçlarda forma giymeye başladı. Ceza aldığı davranışın görmezden gelinmesi de rahatsızlık verince Belma Öğretmen ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulunuldu, gereğinin yapılması istendi. CİMER üzerinden İl müdürlüğünün yanıtı beklenirken Belma Öğretmen turnuvanın final etabında; 25 Kasım pazartesi günü emniyet müdürlüğü ile milli eğitim müdürlüğü arasında oynanacak karşılaşmada forma giyecek.  


İHA
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