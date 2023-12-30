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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 93 - Galatasaray: 79

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği Galatasaray'ı 93-79 mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 93 - Galatasaray: 79

30 Aralık 2023 Cumartesi 19:29

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu  
 Hakemler: Murat Ciner, Hüseyin Çamcı, Batuhan Mert Gül 
 İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 24, Gergana Ivanova 9, Sierra Lashe Calhoun 9, Derya Kavak, Ayşe Cora 28, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Jaime Nared 21, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 2 
  Başantrenör: Hasan Fırat Okul 
  Galatasaray: Nalyssa Rae Smith 19, Myisha Hines Allen 12, Büşra Akbaş, Sude Yılmaz 4, İnci Güçlü, Meltem Yıldızhan 2, Harika Gözde Eldaş, Bria Nicole Hartley 22, Julie Vanloo 20 
  Başantrenör: Milos Paden 
  1. Periyot: 23-24 (Galatasaray lehine) 
  Devre: 47-43 (İzmit Belediyespor lehine) 
  3. Periyot: 74-63 (İzmit Belediyespor lehine)  
                                 


İHA
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