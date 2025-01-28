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Kağıtsporlu Tuba ve Ömer, Paris’te kürsüde

Kağıtspor’un başarılı karatecileri Tuba Yakan ve Ömer Abdürrahim Özer, Paris’te fırtına gibi esti. Milli karateciler, Karate 1 Premier Lig’de kürsüde yer aldı

Kağıtsporlu Tuba ve Ömer, Paris'te kürsüde

28 Ocak 2025 Salı 11:09

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un Avrupa ve Dünya arenalarında başarıdan başarıya koşan milli karatecileri Paris’te düzenlenen Karate 1 Premier Lig’de kürsüde yer aldılar.

 

1 BRONZ, 1 GÜMÜŞ MADALYA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un milli karatecileri Tuba Yakan ve Ömer Abdürrahim Özer, Dünyanın en prestijli karate müsabakalarından sayılan Premier Lig Paris etabında milli takım adına mücadele etti. Dünyanın en iyi sporcularının yer aldığı şampiyonada Büyükşehir Kağıtsporlu Ömer Abdürrahim Özer gümüş madalya kazanırken Kocaeli’nin gururu Avrupa Dünya Şampiyonu milli sporcu Tuba Yakan ise bronz madalyanın sahibi oldu. İki sporcu da kürsüde yerlerini alarak gururumuz oldu. Şampiyonanın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesaj ile sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
(Ömer İLGEÇ)

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