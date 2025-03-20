SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kapalı spor salonunda çalışmalar tam gaz devam

Çayırova'ya kazandırılan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlçenin spor altyapısına büyük katkı sunacak projenin en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Kapalı spor salonunda çalışmalar tam gaz devam

20 Mart 2025 Perşembe 10:59

 Çayırova Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'nde inşa edilen ve tamamlandığında ilçenin spor altyapısına sınıf atlatacak projede iç tefrişat çalışmaları yoğun tempoda sürüyor. Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesinde çalışan ekipler, iç mekan ve dış mekan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, elektrik tesisatı, havalandırma montajı, duvar örme, zemin seramik serimi vb. birçok çalışma devam ediyor. Ayrıca Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesinde büyük sahanın tribün korkulukları ve asma kat tribün panelleri montajları da tamamlandı. 
   
 7'den 70'e spor imkanı 
 Atatürk Mahallesi'nde yaklaşık 5 dönüm arazide inşa edilen ve 2 bin kişilik seyirci kapasitesi ile birlikte tamamlandığında 9 farklı branştan sporcunun aynı anda antrenman yapmasına imkan sunacak Kapalı Spor Salonu ve sporcu Fabrikası Çayırova'nın spor altyapısına büyük bir seviye atlatacak. Her detayın düşünüldüğü ve Çayırova'dan milli sporcuların da yetişmesine zemin hazırlayacak tesis, en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Sadece çocukların ve gençlerin değil, 7’den 70’e herkesin spor yapabileceği bir alan olacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçeye hizmet vermeye başlayacak. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da nefes kesen kros heyecanı Darıca'da nefes kesen kros heyecanı
Gebze’den Çanakkale’ye Giden Sporcuları; “Güzide” Gençler Karşıladı Gebze’den Çanakkale’ye Giden Sporcuları; “Güzide”...
Darıca’da Curling Turnuvası Heyecanı Darıca’da Curling Turnuvası Heyecanı
Milli İrade Meydanı’nda Kocaelispor konuşuldu Milli İrade Meydanı’nda Kocaelispor konuşuldu
Futbolculardan Başkan Bıyık'a teşekkür pankartı Futbolculardan Başkan Bıyık'a teşekkür pankartı
Başkan Büyükgöz’den Gebzelilere Kutlama Daveti Başkan Büyükgöz’den Gebzelilere Kutlama Daveti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Darıca'da nefes kesen kros heyecanı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Besim Aybars Türkiye Kros Şampiyonası, 7 farklı kategoride kıyasıya...

Haberi Oku