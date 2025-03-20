Kapalı spor salonunda çalışmalar tam gaz devam

Çayırova Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'nde inşa edilen ve tamamlandığında ilçenin spor altyapısına sınıf atlatacak projede iç tefrişat çalışmaları yoğun tempoda sürüyor. Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesinde çalışan ekipler, iç mekan ve dış mekan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, elektrik tesisatı, havalandırma montajı, duvar örme, zemin seramik serimi vb. birçok çalışma devam ediyor. Ayrıca Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesinde büyük sahanın tribün korkulukları ve asma kat tribün panelleri montajları da tamamlandı.

7'den 70'e spor imkanı

Atatürk Mahallesi'nde yaklaşık 5 dönüm arazide inşa edilen ve 2 bin kişilik seyirci kapasitesi ile birlikte tamamlandığında 9 farklı branştan sporcunun aynı anda antrenman yapmasına imkan sunacak Kapalı Spor Salonu ve sporcu Fabrikası Çayırova'nın spor altyapısına büyük bir seviye atlatacak. Her detayın düşünüldüğü ve Çayırova'dan milli sporcuların da yetişmesine zemin hazırlayacak tesis, en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Sadece çocukların ve gençlerin değil, 7’den 70’e herkesin spor yapabileceği bir alan olacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçeye hizmet vermeye başlayacak.

İHA