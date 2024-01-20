Karate İl Seçmelerinde Körfezli Sporcular Başarı Elde Etti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Kocaeli Küçükler, Minikler ve Yıldızlar Okul Sporları Karate İl Birinciliği Seçmeleri Derince Yenikent Spor Salonu’nda yapıldı. Yapılan MEB Okullarsporları Küçükler Yıldızlar İl Seçmelerine 70 okuldan 162 sporcu katılırken, seçmelerde 195 müsabaka gerçekleştirildi. Seçmelerde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları da yer alarak başarılı sonuçlar elde etti. Yıldız Kızlarda; 32 kiloda Leylanur Yıldırım birinci, Kübra Kılınç ikinci, 40 kiloda Hatice Alara Yıldırım ikinci, Ecrin Yıldız üçüncü, 44 kiloda Esmanur Hümeyra Eraslan ikinci ve 52 kiloda Rümeysa Süren üçüncü oldu. Erkeklerde ise 34 kiloda Kağan Berk Bektaş ve İbrahim Halil Tüken, 50 kiloda Abdülkadir Şeker ile 54 kiloda Muhammed Emin Güven üçüncü oldu. Leylanur Yıldırım, Kübra Kılınç, Hatice Alara Yıldırım, Ecrin Yıldız, Esmanur Hümeyra Eraslan bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

İHA