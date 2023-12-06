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Karateci Kız Kardeşler Şampiyon Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Macaristan'da düzenlenen 26. Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazanan kız kardeşleri makamında ağırladı.

Karateci Kız Kardeşler Şampiyon Oldu

06 Aralık 2023 Çarşamba 15:36

  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Budapeşte’de düzenlenen Büyükler Dünya Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururla temsil eden Tuba Yakan (Yenen) ve Fatma Naz Yenen kardeşler ile Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin, Kağıtspor Karate Antrenörü Mesut Kolaylı’yı makamında ağırladı. Tuba ve Fatma Naz kardeşler, girdikleri çok sayıda şampiyonada elde ettikleri başarılarla herkesi gururlandırdı. 24-29 Ekim tarihinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 26. Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 55 kilogram kumite dalında altın, 61 kilogram kumite dalında gümüş madalya kazanan sporcuları makamında ağırlayan Başkan Büyükakın, "Cumhuriyetimizin 100. yılında elde ettiğiniz bu büyük başarı için sizleri canı gönülden kutlarım. Sizler elde ettiğiniz bu başarıyla hem bize hem de Kocaeli halkına çok büyük gurur yaşattınız. Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılına girdiğimiz bu günlerde Tuba ve Fatma gelecek yüzyılın örnek sporcularısınız. Sizden sonra gelen nesillere neler başarabileceklerini göstermiş oldunuz. Hedefi hep daha da yukarıya çıkardınız. Sizleri ve antrenörlerimizi canı gönülden kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. 
                         


İHA
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