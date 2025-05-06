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Kartepeli öğrenciler Türkiye şampiyonu

Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencileri, Okullar Arası Türkiye Korfbol Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Kartepeli öğrenciler Türkiye şampiyonu

06 Mayıs 2025 Salı 12:49

 Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, şampiyon olan öğrencileri ve emek veren öğretmenleri tebrik etti. Kocaman, "Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencilerimizin Türkiye Korfbol Şampiyonası'nda elde ettiği bu büyük başarı, Kartepe'mizin sporla iç içe, azimli ve hedef odaklı gençliğinin en güzel göstergesidir. Başta öğrencilerimizi, onların başarısında emeği olan öğretmenlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum" dedi. 
 Gençlik ve spor çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Başkan Kocaman, "Sporun ve gençliğin her zaman yanında olan bir belediye olarak, gençlerimizin bu başarıları bizi her zaman daha da motive ediyor. İnanıyorum ki Kartepe'nin adı daha nice şampiyonalarda gururla anılacak. Kartepe Belediyesi olarak, gençlerimizin spora olan ilgisini desteklemeye, onların potansiyellerini ortaya çıkaracak projelere öncülük etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. 
 


İHA
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