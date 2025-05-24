Kılıçlar Darıca’da çekilecek

Spora ve sporcuya verdiği destek ve yaptığı yatırımlarla ilçenin son dönemde spor şehri olması adına örnek organizasyonlar yapan Darıca Belediyesi, bu kez de Eskrim Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. 54 ilden yaklaşık 900 sporcunun katılacağı şampiyona iki gün sürecek.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Eskrim Türkiye Şampiyonası, 24-25 Mayıs tarihlerinde Darıca’da gerçekleştirilecek. Şampiyonaya ev sahipliği yapacak olan Darıca Eray Şamdan Spor Salonu, ülkenin dört bir yanından gelen sporculara kapılarını açacak. Tüm halkın davetli olduğu bu büyük organizasyon, Darıca’nın spor alanındaki yükselen profilini bir kez daha gözler önüne seriyor.

SPORCULAR KILIÇLARINI DARICA’DA KUŞANACAK

İki gün sürecek olan şampiyonada, farklı yaş gruplarından çok sayıda lisanslı eskrim sporcusu madalya için mücadele edecek. Heyecan dolu müsabakalarda hem bireysel hem takım karşılaşmaları yer alacak. Türkiye Eskrim Federasyonu’nun koordinasyonunda gerçekleştirilecek organizasyon, aynı zamanda eskrim sporunun tanıtımı açısından da önemli bir platform olacak. 54 ilden yaklaşık 900 sporcunun katılacağı şampiyona iki gün boyunca birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olacak.

BIYIK: “DARICA’YI SPORUN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Eskrim Türkiye Şampiyonası gibi ulusal düzeydeki etkinliklerin Darıca’da düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Bıyık, “Darıca’yı sadece bir sahil kenti değil, tam anlamıyla bir spor şehri haline getirmek için çalışıyoruz. Her branşta gençlerimizi spora teşvik ediyor, ulusal organizasyonlara ev sahipliği yaparak bu vizyonu büyütüyoruz. Darıca Belediyesi olarak sporun her branşına destek olarak spor şehri Darıca hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



(Ömer İLGEÇ)