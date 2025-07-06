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Kocaeli’de judo fırtınası esiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle organize edilen Avrupa Yıldızlar Judo Kupası bugün Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda başladı. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz’un da açılışa katıldığı turnuvada 459 sporcu madalya için ter döküyor.

Kocaeli'de judo fırtınası esiyor

06 Temmuz 2025 Pazar 09:55

 TURNUVA BUGÜN BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle “Spor Kenti Kocaeli”de nefesleri kesen önemli bir turnuva start aldı. Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 05-06 Temmuz 2025 tarihlerinde 16 ülkeden 459 sporcunun katılımıyla düzenlenen Avrupa Yıldızlar Judo Kupası bugün Kocaeli’de başladı.

 

YARIN DA DEVAM EDECEK

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki turnuvanın açılış törenine Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Genel Sekreter Ahmet Emrah Beşe ile Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer katılarak sporculara başarı dileklerinde bulundu. 2 gün boyunca sürecek müsabakalarda U13-U15 kadın ve erkek kategorilerinde 36 siklette 459 sporcu madalya için ter döküyor.

(Ömer İLGEÇ)

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