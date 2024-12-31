Kocaeli’de karate resitali yaşandı

“Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını destekleyen Büyükşehir, bir turnuvaya daha kusursuz ev sahipliği yaptı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen İller Arası Karate Ligi çekişmeli maçlara sahne oldu.

941 SPORCU KATILIM SAĞLADI

“Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda tesisleşmeye büyük önem veren ve bu doğrultuda kent genelinde birçok spor tesisini Kocaeli gençliğinin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına da kusursuz ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir’in Türkiye Karate Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği İller Arası Karate Ligi zevkli ve heyecanlı maçlara sahne oldu. 10 ilden 58 kulüp ve 941 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin tarafından verildi.

59 KATEGORİDE MÜCADELE ETTİLER

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 8 tatamide yapılan müsabakalarda karateciler madalya almak için kıyasıya mücadele etti. Turnuvada 94 hakem görev aldı. Sporcular; minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler olmak üzere 4 yaş grubunda kumite dalındaki 59 kategoride dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya bir mücadeleye tutuştu. Müsabakalarda genel klasmanda derece alan sporcular salondan mutlu ayrıldı. 3 ayak üzerinden gerçekleşecek İller Arası Karate Ligi’nin 2 ve 3’üncü ayağı 2025 yılında yapılacak.

(Ömer İLGEÇ)