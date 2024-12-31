SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de karate resitali yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İller Arası Karate Ligi’nin ilk ayağı sona erdi

Kocaeli'de karate resitali yaşandı

31 Aralık 2024 Salı 15:02

 “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını destekleyen Büyükşehir, bir turnuvaya daha kusursuz ev sahipliği yaptı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen İller Arası Karate Ligi çekişmeli maçlara sahne oldu.

 

941 SPORCU KATILIM SAĞLADI

“Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda tesisleşmeye büyük önem veren ve bu doğrultuda kent genelinde birçok spor tesisini Kocaeli gençliğinin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına da kusursuz ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir’in Türkiye Karate Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği İller Arası Karate Ligi zevkli ve heyecanlı maçlara sahne oldu. 10 ilden 58 kulüp ve 941 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin tarafından verildi.

 

59 KATEGORİDE MÜCADELE ETTİLER

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 8 tatamide yapılan müsabakalarda karateciler madalya almak için kıyasıya mücadele etti. Turnuvada 94 hakem görev aldı. Sporcular; minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler olmak üzere 4 yaş grubunda kumite dalındaki 59 kategoride dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya bir mücadeleye tutuştu. Müsabakalarda genel klasmanda derece alan sporcular salondan mutlu ayrıldı. 3 ayak üzerinden gerçekleşecek İller Arası Karate Ligi’nin 2 ve 3’üncü ayağı 2025 yılında yapılacak.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi, İstanbul Ankaspor’u yendi Çayırova Belediyesi, İstanbul Ankaspor’u yendi
Kerem Aktürkoğlu Kocaeli'de söz yüzüğü taktı Kerem Aktürkoğlu Kocaeli'de söz yüzüğü taktı
Çınarlar, “Hayatın İçindeyim” ile zinde kalıyor Çınarlar, “Hayatın İçindeyim” ile zinde kalıyor
Voleybolculara taraftarlar saldırdı: 3 sporcu yaralandı Voleybolculara taraftarlar saldırdı: 3 sporcu yaralandı
Gebze Ampute Namağlup!  Gebze Ampute Namağlup! 
Körfez Atatürk Anadolu Lisesi hentbol takımı şampiyon oldu Körfez Atatürk Anadolu Lisesi hentbol takımı şampiyon...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova Belediyesi, İstanbul Ankaspor’u...
Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 18. Hafta karşılaşmasında deplasmanda İstanbul Ankaspor’a...

Haberi Oku