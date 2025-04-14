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Kocaeli’den 4 sporcu milli takıma vize aldı

Büyükşehir’in ev sahipliğindeki Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’nda Kocaeli’den 4 sporcu Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Kocaeli'den 4 sporcu milli takıma vize aldı

14 Nisan 2025 Pazartesi 12:28

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’nda Kocaeli’den 4 sporcu altın madalyaya uzanarak milli takıma vize aldı

 

ALTIN MADALYAYA UZANDILAR

‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda sporun her branşına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ülke çapında önemli bir spor faaliyetine daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Karate Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası nefes kesen müsabakalarla tamamlandı. Şampiyonada Kocaeli’den 4 sporcu kendi kategorilerinde altın madalyaya uzanarak Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

 

61 ŞEHİRDEN 3 BİN 500 SPORCU

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’na 61 şehirden 460 kulüp ve 3 bin 500 sporcu katılım sağladı. Dört gün süren şampiyonada 8-14 yaş aralığındaki sporcular ‘minikler’ ve ‘yıldızlar’ kategorilerinde dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadeleye tutuştu. Karate sporunun temel disiplinlerinden olan kata (hareket serisi) ve kumite (mücadele) dallarında gerçekleştirilen şampiyona, 13 ile 14 yaş erkek ve kadın final müsabakalarının ardından sona erdi. Müsabakalar sonrası dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

 

KOCAELİ’DEN MİLLİ TAKIMA 4 VİZE

Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu Melis Uran 44 kilo çocuklarda, Körfez Gençlerbirliği Kulübü sporcusu Kübra Kılınç 39 kilo çocuklarda, Darıca Belediyesi sporcusu Ecrin Duru Aksu 54 kilo çocuklarda, Gebze Aksu Spor Kulübü Sporcusu Deniz Aydemir kata erkek çocuklarda tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Alınan başarılı sonuçlar sonrası milli takım yetkilileri tarafından kadroya davet edilen 4 sporcu 1 Haziran’da Yunanistan’da düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

(Ömer İLGEÇ)

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