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Kocaeli'nin Yeni Tenis Merkezinde Temel Hazırlığı

Kocaeli'ye kazandırılacak dünya standartlarındaki tenis merkezinde hafriyat çalışmaları yapılıyor.

Kocaeli'nin Yeni Tenis Merkezinde Temel Hazırlığı

10 Mart 2024 Pazar 13:01


 Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan 17 dönümlük alanda başlatılan dünya standartlarındaki tenis merkezi için temel hazırlığı yapılıyor. Merkez, kentin en büyük tenis tesisi olacak. Proje kapsamında sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort yer alacak. Sosyal tesis binası taban inşaat alanı bin 256 metrekare ve tek katlı olacak. Kapalı kort taban alanı ise 3 bin 105 metrekare olacak ve bünyesinde 4 tenis sahası yer alacak. Ayrıca toprak kort alanına 4 bin 194 metrekare ayrıldı. Burada da 6 açık saha yer alacak. 2 bin 809 metrekare alanda planlanan balon kortta 4 saha bulunacak. 
                                   


İHA
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