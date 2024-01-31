Kocaelispor, Adanaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında evinde karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Kocaelispor, Adanaspor’u konuk edecek. Kocaelispor, 3 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak müsabakanın hazırlıklarını bugün Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam idaresindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Öte yandan, sakatlığını atlatan Oğuz Ceylan takımla çalıştı. Yeşil-siyahlılar yarın yapılacak taktik antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Körfez temsilcisi 39 puanla ligin 3. sırasında bulunuyor. Adanaspor maçında mutlak galibiyeti hedefleyen Kocaelispor, Göztepe’nin puan kaybetmesini bekleyecek.

İHA