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Kocaelispor, Ahmet Oğuz'u Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, Ahmet Oğuz'u Transfer Etti

30 Haziran 2024 Pazar 16:54

  Yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz'u renklerine bağladı. Kocaeli temsilcisi, son olarak Konyaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Recep Durul ile Teknik Asbaşkan Osman Çakır katıldı.  
  İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Oğuz, "Bu köklü camianın bir ferdi olmak beni çok mutlu ediyor. Hedefimizin şampiyonluk olduğunu iyi biliyoruz ve bunun için son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte sezon sonu o kupayı bu şehre getireceğiz" dedi. 
 



İHA
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