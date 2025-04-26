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Kocaelispor bayrağı, Osmangazi Köprüsü’ne asıldı: O iş tamam!

Kocaelispor’un şampiyonluk bayrağı Osmangazi Köprüsü’ne asıldı. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “İstediniz yaptık! Osmangazi Köprüsü artık Yeşil-Siyah” dedi.

Kocaelispor bayrağı, Osmangazi Köprüsü'ne asıldı: O iş tamam!

26 Nisan 2025 Cumartesi 10:23

 İLK KEZ BAŞKAN BÜYÜKAKIN PAYLAŞTI

Trendyol 1.Lig’de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig hasretine 16 yıl sonra son veren Kocaelispor’un şampiyonluk bayrağı dünyanın en büyük orta açıklığına sahip, İzmit Körfezi’nin üzerinden geçen Osmangazi Köprüsü’ne asıldı. Kocaelisporlu taraftarlar bir süredir Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a sosyal medyadan bayrağın köprüye asılması çağrısı yapıyordu. Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı ile temasa geçilerek gerekli izinler alındı. Kocaelispor’un dev şampiyonluk bayrağı bugün Osmangazi Köprüsü’ne asıldı. Görüntüleri ilk kez sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Büyükakın, şampiyon Kocaelispor’un, şampiyon taraftarını kırmadığını gösterdi, yeşil-siyah kalplerle “İstediniz, yaptık! Osmangazi Köprüsü yeşil-siyah!” dedi. Başkan Büyükakın’ın paylaşımı büyük beğeni topladı.

(Ömer İLGEÇ)

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