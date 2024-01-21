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Kocaelispor-Eyüpspor Maçının Ardından

Ertuğrul Sağlam: “Bugün lig bizim için yeniden başladı”

Kocaelispor-Eyüpspor Maçının Ardından

21 Ocak 2024 Pazar 16:41

 Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Kocaelispor’un Eyüpspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi. 
   Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Sakarya mağlubiyeti, bence hiç mağlup olmayı hak etmemiştik. Sonrasında geçen hafta Manisa maçı, bence sezon başından beri oynadığımız en iyi oyunlardan bir tanesiydi. Rakip takıma pozisyon vermeme seviyesi açısından çok iyi oynadığımız karşılaşmayı maalesef son yıllarda görülmemiş hakem katliamıyla kaybettik. Hiç hak etmediğimiz iki mağlubiyetten sonra kazanmak zorundaydık. Karşımızda ligin en iyi takımı var. Yeni yaptığı takviyelerle daha da güçlendiler. Rakibimizi iyi analiz ettik. Hataya müsait takımdı. Oyunun başında net pozisyon yakaladık. O kadar net olmayan pozisyonlar da bulduk. Golü bulduk. Ardından skoru taşıyabilseydik daha farklı olabilirdik. Kısa süre içinde gol yiyince oyunu da verdik. Eyüp’ün attığı golden sonraki bölümü maalesef çok kötüydü. İkinci yarı Barış’ın kasığında gerilme vardı. Oyuncu değişikliği ve oyunun formatında değişiklik yaptık. Baskıyla başladık. Oyunu ele aldık. Yapmamız gerekeni yaptık. Topa hakim olduk. Sonrasında pozisyonlar da bulduk. Tanque golü biraz daha erken atmalıydı. Gole kadar çok iyi oynadık. Sonrasında net pozisyonlar üretebilirdik ama değerlendiremedik. Son 10 dakika Türk futbolunun en önemli problemlerinden biri; skoru koruma telaşı. Oyunu bambaşka hale getirdi. Hakem de rakibe yardım etti. Pozisyonlarda rakibe müsamaha gösterdi. Rakibin baskısının yanı sıra hakem baskısını da çok net hissettik. Çok ihtiyacımız olan 3 puanı aldık. Yeniden herkese Kocaelispor gerçeğini hatırlattık. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı ve Eyüp karşısında alınması da ayrı önem taşıyor. Puan kayıplarından sonra böyle güzel 3 puan çocukların moralini, camiamızın moralini, motivasyonunu yeniden üst seviyeye çıkaracaktır" diye konuştu.  
 
  “8 numara transferi yapıp bu kadroyla devam edeceğiz” 
  Sağlam, transfer ve son dakikada takımın geri yaslanmasıyla ilgili olarak, “Sol bek aldık. İnşallah 8 numara transferini en kısa sürede halledersek ondan sonra transferi kapatmayı düşünüyoruz. Aramızdan belki bir tane daha oyuncu ayrılabilir. Bu kadroyla yolumuza devam edeceğiz. ‘Hoca takımı geriye yasladı’ derler ya. Hiçbir hoca şu eziyeti ne kendi yaşamak ister, ne taraftara yaşatmak ister. Ama bunu çok iyi takımlar da yapıyor zaman zaman. City’ye bakıyorsunuz son 5 dakikada yaslanıyor. Rakibi eksik yakalayınca cezayı kesiyor” şeklinde konuştu. 
 
  Kerem Yavaş: “Avantajımız devam ediyor” 
  Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise maçı şu sözlerle değerlendirdi: “Burası Kocaeli deplasmanı. Gerçekten Türkiye’deki her takım için zor bir stat. Karşımızda iyi bir ekip vardı. Son dönemlerde yaşadıkları puan kayıpları dolayısıyla doğal olarak bizden daha çok kazanmaya ihtiyaçları vardı. Biz gelirken Kocaelispor’dan 12 puan öndeydik. Amacımız bunu koruyarak ve mümkünse artırarak buradan ayrılmaktı. Başarılı olamadık. İlk devre istediğimize yakın oyun sergiledik. Sadece taç atışı sonrası verdiğimiz pozisyondan golü yedik. Akabinde duran top şansıyla beraberliği yakaladık. Sonra bizim istediğimiz gibi gitti. İkinci yarı Kocaelispor daha tempolu ve istekli başladı. Hücumda istediklerimizi yapamadık. Basit top kayıpları yaptık, rakibi kendi sahasına itemedik. Maç ortada gibi oldu. Yine duran top kullandıktan sonra rakibin yakaladığı kontra atakta ikinci golü yedik. Sonra takımımız reaksiyon gösterdi. Pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Üzgünüz. Avantajımız devam ediyor. Bu maç bizi hedefimizden alıkoymayacak. Bu maçı iyi inceleyip Tuzla maçına hazırlanacağız.” 
                               


İHA
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