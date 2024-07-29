Kocaelispor, Marcao ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Transfer sezonunda şimdiye kadar 12 ismi renklerine bağlayan Kocaelispor, bir transferi daha bitirdi. Kocaeli temsilcisi, Brezilyalı santrfor Marcao ile anlaşmaya vardı. Transfer için Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Vinicius Do Amaral Alves'in kulübümüze geçici transferi hususunda Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na bağlı Al Ahli kulübü ile transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri gerçekleştirme adına şehrimize gelecektir" ifadeleri yer aldı.

İHA