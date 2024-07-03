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Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı

Kocaelispor, 28 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı

03 Temmuz 2024 Çarşamba 09:31

 Kocaelispor, 28 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.  
  Sol kanat ve forvet hattında forma giyen Oğulcan Çağlayan, kendisini yeşil-siyahlı yapan imzayı bugün attı. Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli oyuncu, ardından 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Çağlayan, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kocaelispor gibi bir camia için savaşmak beni heyecanlandırıyor, bir an önce taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Sezon sonunda hep birlikte o kupayı kaldırmak için çok çalışacağız" dedi. 


İHA
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