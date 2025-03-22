Kocaelispor-Sakaryaspor maçı biletleri karaborsaya düştü! Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak Kocaelispor-Sakaryaspor karşılaşmasının biletleri büyük oranda tükendi. Kulüpten karaborsa uyarısı geldi.

22 Mart 2025 Cumartesi 11:03