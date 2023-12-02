Kocaelispor - Ümraniyespor maçının ardından

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Maç öncesindeki beklentimiz bugün kazanıp ikincilikteki yerimizi biraz daha sağlamlaştırmaktı. Geçen hafta kazanırken alttaki rakiplerimizin kaybetmesi puan farkının açılmasına sebep olmuştu. Bizim için hoş olmuştu. Bugün de haftanın açılış maçında kazanıp rakiplerimizi bekleyip bu avantajı üst seviyeye çıkarabilmenin hesabını yapmıştık. Maça iyi başladık, öne geçecek pozisyonlar da bulduk. Sonrasında işler iyi gitmedi. Öndeki baskıları istediğimiz gibi yapamadık. Geri dönüşlerimiz yavaş oldu. Sonrasında şanssız gol yedik. Çok detaya girmek istemiyorum çünkü öyle anlar olur ki çok mücadele edersiniz o iş olmaz. Bugün öyle maç oynadık. Futbolun şanssızlıkları, hakemin çok kötü yönetimi, verdiği yanlı kararlar Bugün bizim için kötü bir gün oldu. Üzgünüz. Bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Şöyle bir gerçekle yüz yüzeyiz; şu an sezon sonu olmak istediğimiz yerdeyiz. Avantaj kaybettik ama hiçbir şey bitmedi. Konumumuzu korursak zaten sezon sonu Süper Lig'de olacağız. Oyuncularıma da bu maçı unutun, hafızanızdan silin ama gereken dersleri çıkaralım dedim. Önümüzdeki hafta güzel bir karşılaşma var. Direkt rakiplerimizden biriyle karşılaşacağız. İnşallah bu çocuklar çıkacaklar kendilerine yakışanı yapacaklar. Biraz sendeledik ama ayağa kalkıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Yol kazasıdır bu. Moralimizi bozmayacağız. Geleceğe umutla bakacağız” dedi.





Mustafa Gürsel: “Güzel bir galibiyet aldık”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Bugün güzel bir galibiyet aldık. Çalışmalarımızın karşılığını, çocukların emeklerinin karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Ligin ikincisi olan Kocaelispor gibi güçlü bir takımı kendi sahasında 3-0 gibi net skorla yenmek bizi oldukça memnun etti, mutlu etti. Bu maç burada bitti. Önemli olan bu maçta kazançlarımızı, özgüvenimizi, motivasyonumuzu bundan sonraki maçlara taşımak. Lig uzun bir maraton. Yalnızca 3 puan aldık. Bundan sonraki maçlara taşırsak, bu galibiyet bizim için önemli olacak. İlk yarısından sonuna kadar belli bölümlerde oyunun kontrolünü aldık, iyi oynadık, iyi pas yaptık, topa hakim olduk. Bazı bölümlerde de Kocaelispor sağdan ve soldan ortalarla yüklendi. Ama 3-0 kazanmak bizi mutlu etti. Öndelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Ümraniye camiasına hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir galibiyetti” sözlerini kaydetti.

İHA