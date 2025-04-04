Kocaelispor’a PFDK’dan ağır ceza!

Kocaelispor’un, Sakaryaspor ile oynadığı derbi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalar belli oldu.

Trendyol 1. Lig’de oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kocaelispor’u çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları gibi sebeplerle disipline sevk etmişti. Yapılan incelemelerin ardından PFDK, Kocaelispor’a 2 maç saha kapatma, para cezası ve belirli tribün bloklarının kapatılması yönünde yaptırımlar uyguladı.

Kararlar kulübe iletilirken, resmi açıklamanın bu gece yapılması bekleniyor. Sakaryaspor maçında sahaya meşale, çok sayıda su şişesi ve yabancı maddeler atılmış, bu olaylar raporlara yansımıştı.

Alınan karar doğrultusunda Kocaelispor, iç sahada oynayacağı Yeni Malatyaspor ve Boluspor maçlarını seyircisiz oynayacak. Ayrıca, son iç saha maçı olan Keçiörengücü karşılaşmasında belirli tribün bloklarına seyirci alınmayacak.