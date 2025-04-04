Kararlar kulübe iletilirken, resmi açıklamanın bu gece yapılması bekleniyor. Sakaryaspor maçında sahaya meşale, çok sayıda su şişesi ve yabancı maddeler atılmış, bu olaylar raporlara yansımıştı.
Alınan karar doğrultusunda Kocaelispor, iç sahada oynayacağı Yeni Malatyaspor ve Boluspor maçlarını seyircisiz oynayacak. Ayrıca, son iç saha maçı olan Keçiörengücü karşılaşmasında belirli tribün bloklarına seyirci alınmayacak.
Kocaelispor’a PFDK’dan ağır ceza!
Kocaelispor’un, Sakaryaspor ile oynadığı derbi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalar belli oldu.
Kararlar kulübe iletilirken, resmi açıklamanın bu gece yapılması bekleniyor. Sakaryaspor maçında sahaya meşale, çok sayıda su şişesi ve yabancı maddeler atılmış, bu olaylar raporlara yansımıştı.