SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam İle Yollar Ayrılıyor

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "Yönetim kurulumuz hocamız ile yolları ayırma kararı aldı, görüşmeler devam ediyor"

Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam İle Yollar Ayrılıyor

18 Şubat 2024 Pazar 21:10


  Trendyol 1. Lig'de Süper Lig hedefiyle mücadele eden ve şu an 3. sırada bulunan Kocaelispor'da yönetim kurulu, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolları ayırma kararı aldı.  
  Kocaelispor’un 1. Lig’e yükselmesinin ardından sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. 31 Mayıs 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Sağlam’ın üst üste yaşanan puan kayıpları sebebiyle istifası istendi. Şanlıurfaspor’a iç saha maçında 1-0 mağlup olmasının ardından tribünlerden yükselen "istifa" sesleri ve taraftar grubunun sert açıklamasının ardından Kocaelispor Yönetim Kurulu olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.  
 
  Ertuğrul Sağlam'ın istifası istendi 
  Taraftarın eleştirilerinde haklı olduğunu, istifa çağrısıyla ilgili olarak yorum yapmak istemediğini belirten Ertuğrul Sağlam'ın Kocaelispor'daki akıbeti gece yarısı yapılan acil yönetim kurulu toplantısıyla belirlendi. Yönetim, Sağlam ile yolları ayırma kararı aldı. Bugün öğle saatlerinde kulüp tesislerinde Sağlam ile görüşmelere başlandı ve karar kendisine tebliğ edildi. Henüz resmi ayrılığın yapılmadığı ancak ilerleyen saatlerde resmi açıklamanın yapılması beklenen Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için birkaç ismin konuşulduğu Kocaelispor'da takımın bugünkü antrenmanı da iptal edildi. Kocaelispor 24. haftada Ankara Keçiörengücü’ne deplasmanda konuk olacak. Maç öncesi yeni teknik adamın belirlenmesi bekleniyor.  
 
  Engin Koyun: "Ayrılma kararı aldık" 
  Yönetim kurulunun Sağlam ile yolları ayırma kararını doğrulayan Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, "Yönetim kurulumuz hocamız ile yolları ayırma kararı aldı. Şu anda kendisiyle görüşmeler yapılıyor. Henüz resmi olarak bir ayrılık yapılmadı. Resmi ayrılık olmadan da bir başka hoca ile görüşmemiz söz konusu değildir. Kamuoyunda konuşulan ve haberi yapılan hiçbir isimle henüz görüşme yapmadık. Ayrılık sonrası yeni hocamızla basın toplantısı düzenleyeceğiz" dedi.  
  
  Sağlam’ın Kocaelispor karnesi 
  Kocaelispor, Sağlam yönetiminde çıktığı 23 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 43 puan toplayan Kocaelispor 23. haftanın sonunda ligde 3. sırada bulunuyor.  
  



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TFF 2.Lig: Belediye Derincespor: 0 - Amed Sportif Faaliyetler: 2 TFF 2.Lig: Belediye Derincespor: 0 - Amed Sportif...
Kocaelispor Eksiksiz Çalıştı Kocaelispor Eksiksiz Çalıştı
Çayırova Belediyesi, Ormanspor'u Son Saniye Basketiyle Yendi Çayırova Belediyesi, Ormanspor'u Son Saniye Basketiyle...
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 99 – Çayırova Belediyesi: 106 Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor:...
Championship kaç takım yükseliyor? Championship kaç takım yükseliyor?
Ertuğrul Sağlam: "Tanque'nin Gitmesi Bizim İçin Bir Olumsuzluk Değil" Ertuğrul Sağlam: "Tanque'nin Gitmesi Bizim...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

TFF 2.Lig: Belediye Derincespor: 0 - Amed Sportif...
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 26. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, sahasında karşılaştığı Amed...

Haberi Oku