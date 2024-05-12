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Kocaelispor’da Mustafa Gürsel İle Yollar Ayrıldı

Yeni teknik direktör yarına kadar belirlenecek

Kocaelispor'da Mustafa Gürsel İle Yollar Ayrıldı

12 Mayıs 2024 Pazar 00:24

 Trendyol 1 Lig'in son haftasında Sakaryasapor'a 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı. 
  Trendyol 1. Lig’de son hafta karşılaşmasında bugün ezeli rakibi Sakaryaspor’a 2-0 mağlup olan Kocaelispor’da teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan, kulüp başkanı Recep Durul, “Evet, yoları ayırdık. Yeni hocamız yarına kadar belli olacak” dedi. Detaylı bilgi vermek istemeyen Durul, sözleşmeyle ilgili de hafif koşullarda yükümlülük olduğunu söyledi.  
  Kulüpten yapılan açıklamada ise, “Yönetim kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış olup teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır” denildi. 
                                  


İHA
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