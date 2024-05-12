Kocaelispor’da Rota Ertuğrul Sağlam’a Çevrildi

ispor, Ertuğrul Sağlam ile temasa geçti. Sağlam'ın kabul etmemesi durumunda alternatif isimlerle görüşülecek.

Kocaelispor, Mustafa Gürsel ile yollarını ayır ayırmaz, teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Kulüp başkanı Recep Durul’un “Yarına kadar yeni teknik direktörümüz belli olacak” açıklamasının ardından kulüp yöneticilerinden alınan bilgilere göre ilk tercih takımı tanıyan ve yönetimin bir bölümünün gönderilmesini istemediği Ertuğrul Sağlam oldu. Kocaelispor’da 23. haftadan sonra yolların ayrıldığı Sağlam’ın teklifi kabul edip etmeyeceği henüz belli olmazken, yöneticilerin kendisini ikna etmek için yüz yüze görüşme yapacağı öğrenildi. Ertuğrul Sağlam’ın kabul etmeme ihtimaline göre de alternatif isimler belirlendiği belirtildi.

Mustafa Gürsel’in karnesi zayıf

Ertuğrul Sağlam’ın ardından 24. haftada Ankara Keçiörengücü maçıyla göreve başlayan Mustafa Gürsel, Kocaelispor’da 11 hafta teknik direktörlük yaptı. 11 maçta Gürsel, Göztepe, Giresunspor, Bandırmaspor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Sağlam ile gerginlik yaşanmıştı

Öte yandan Ertuğrul Sağlam ile kulüp yönetimi arasında başarısız geçilen maçların yaşandığı süreçte yönetim kurulu üyesinin basın toplantısında transferlerle ilgili sorumlulukları Sağlam’a yüklediğine dair sözleri üzerine gerginlik yaşanmış, Ertuğrul Sağlam da gerekirse tüm detayları açıklayabileceğini söylemişti.

İHA