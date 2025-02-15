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Kocaelispor'da taraftarlar, Sevgililer Günü'nde üyeliğe koştu

Trendyol Süper Lig'e çıkmak için hafta sayan Kocaelispor'a, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde genç-yaşlı, kadın-erkek taraftarlar, "Kulübün sakini değil, sahibi olmaya geldik" diyerek üye olmaya ve aidatlarını ödemeye koştu.

Kocaelispor'da taraftarlar, Sevgililer Günü'nde üyeliğe koştu

15 Şubat 2025 Cumartesi 10:59

 Süper Lig için geri sayım yapan 1. Lig'in lideri Kocaelispor'da 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel organizasyon düzenlendi. 8 yıldır Sevgililer Günü'nde düzenlenen yeni üye ve aidat ödeme etkinliği bu yıl da yapıldı. Kulüp organizasyon müdürü Mehmet Açık'ın, gönüllülerle birlikte ilgilendiği 14 Şubat etkinliğine kulüp yöneticilerinden Orhan Dönmez ve Ramazan Daş da katıldı. Kulübün, '14 Şubat'ta Kocaelispor'a üye olmaya ben de varım' sloganıyla önceden duyurusunu yaptığı etkinliğe taraftarın ilgisi yüksek oldu. Yeşil-siyah giyinen, atkısını boynuna takan, formasını giyen taraftarlar, 14 Şubat'ta bir araya gelerek şenlik havasında geçen etkinlikte hep birlikte marşlar söyleyerek eğlendi.  
 
  'Aşkımıza sahip çıkıyoruz' diyerek kulüp binasına gittiler 
  'Aşkıma sahip çıkıyorum', 'Kulübün sakini değil, sahibi olmaya geldim' diyen genç, yaşlı, evli, çocuklu Kocaelisporlular, kulüp binasının yolunu tuttu. Yeşil-siyah armanın peşine düşen sporseverler, üyelik bedeli ve yıllık aidatlarını ödeyerek kulübe üye oldu. Eski üyelerin de aidat ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği iki saatlik etkinlikte 16'sı kadın, 86 yeni üye kazandırıldı. Yaşları tutmadığı için üye olamayan gençler ise seneye mutlaka kulübe üye olacaklarını söyleyerek, etkinlikten ayrıldı.  
 
  Annelerini ikna edip, üye yaptılar 
  Kocaelispor'un, Sevgililer Günü etkinliğine 3 çocuğuyla birlikte giden Habibe Hasanoğlu, "Kocaelispor umarım hak ettiği yere gelir" dedi. Annesini, birlikte etkinliğe gitmeye ikna eden Resul Emir Hasanoğlu, "Annemi ikna etmek zor olmadı. Zaten evden kaçıp, maçlara ve deplasmanlara gittiğimiz için aşina. Ben bir senedir üyeydim. Annemi de üye yapmak istedim. Şehrimizin takımı, tek takımımız. Seneye de Süper Lig'deyiz inşallah. Seçimlerde de oy kullanıp taraftarlar olarak başkanı biz belirleyelim dedik. Çocuklarla toplandık, geldik" diye konuştu.  
 
  "Kulübün sakini değil, sahibi olmaya geldim" 
  Nazlı Bolat ise, "22 yaşındayım. 20 yıldır burada yaşıyorum. Buranın bana öğrettiği en büyük şey tek kalıcı sevginin Kocaelispor sevgisi olduğu. Bugün de o yüzden kulübün sakini değil, sahibi olmaya geldim" ifadelerini kullandı. 
 14 Şubat etkinliğine katılan fakat üye olamayan 16 yaşındaki Berat Koça da, "Yaşım tutmadığı için üye olamadım. Çok üzgünüm. Sabırsızlıkla 2028'i bekliyorum" şeklinde konuştu. 16 yaşındaki Hayri Efe, üye olmak için 2028 yılını beklediğini söyledi.  


İHA
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