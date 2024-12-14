SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaelisporlu futbolcular öğrenciler ile buluştu

Kocaelispor Kulübü'nün şehirdeki çocuklara Kocaelispor sevgisini aşılama çalışmaları devam ediyor.

Kocaelisporlu futbolcular öğrenciler ile buluştu

14 Aralık 2024 Cumartesi 11:07

 Kocaelispor Kulübü okul buluşmalarına Yuvam İzmit'te Şehit Alper Al Ortaokulu ile devam etti. Futbolculardan Muharrem Cinan ile Mijo Caktas'ın ziyaret ettiği okulda adeta Kocaelispor rüzgarı esti. Tezahüratlar ile okulu inleten çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı. 707 öğrencinin tamamına Kocaelispor bilekliği hediye edilirken, her sınıftan bir öğrenciye çekiliş ile sürpriz hediyeler verildi. Programda hazır bulunan Kocaelispor yönetimin kurulu üyesi Serkan Bulut ve Organizasyon Müdürü Mehmet Açık okuldaki öğrenci, öğretmen ve velileri Kocaelispor maçlarına davet etti. 

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Galibiyet sevinci uçakta hostese beste yaptırdı Galibiyet sevinci uçakta hostese beste yaptırdı
Danilos Pizza, Tarsus galibiyetiyle çıkış yapmak istiyor Danilos Pizza, Tarsus galibiyetiyle çıkış yapmak...
Antalyaspor Yönetim Kurulu ve Oyuncular Üzerindeki Etkisi Antalyaspor Yönetim Kurulu ve Oyuncular Üzerindeki...
Büyükşehir’den, İzmit Ayazma’ya sentetik futbol sahası Büyükşehir’den, İzmit Ayazma’ya sentetik futbol...
Minik biniciler sertifikalarını aldı Minik biniciler sertifikalarını aldı
Körfezli Hamza Balkan 3'üncüsü oldu Körfezli Hamza Balkan 3'üncüsü oldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Galibiyet sevinci uçakta hostese beste yaptırdı
Galibiyet sevinciyle Malatya’dan İstanbul’a uçakla dönen Kocaelispor taraftarı dönüş yolculuğunda...

Haberi Oku