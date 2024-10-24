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Kocaelisporlu futbolcular öğreniciler ile bir araya geldi

Kocaelisporlu futbolcular, Mesut Can Tunalı ile Furkan Gedik Şehit Öğretmen Erkan Aydın İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Kocaelisporlu futbolcular öğreniciler ile bir araya geldi

24 Ekim 2024 Perşembe 10:51

 Kocaelisporlu futbolcular Mesut Can Tunalı ile Furkan Gedik, Tüysüzler mahallesinde bulunan Şehit Öğretmen Erkan Aydın İlköğretim Okulu'nda öğrenciler ile buluştu. Tüysüzler Mahalle Muhtarı Songül Yalçın ve okul müdürü Hamza Şahin’in karşıladığı oyuncular ile Kocaelispor Organizasyon Müdürü Mehmet Açık yoğun ilgiyle karşılandı.  
  Öğrenciler, 'Yeşil-Siyah Şampiyon Kocaelispor' tezahüratları ile futbolcuları karşıladı. Organizasyonda futbolcular, miniklere çeşitli hediyeler verdi. Okul müdürü Hamza Şahin ve Tüysüzler Mahalle Muhtarı Songül Yalçın, organizasyona katılan Kocaelisporlu futbolculara teşekkür etti. 


İHA
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