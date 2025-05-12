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Kocaelispor'un bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalandı

Kocaelispor'un şampiyonluk bayrağı, Osmangazi Köprüsü'nden sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de asıldı.

Kocaelispor'un bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalandı

12 Mayıs 2025 Pazartesi 14:03

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor'un şampiyonluğunu garantilemesinin ardından, ligin bitimine 3 hafta kala, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip Osmangazi Köprüsü'ne "Şampiyon Kocaelispor" bayrağını astırmıştı. 

Kocaelispor, şampiyonluk kupasını ise ligin son maçının ardından dün kaldırmıştı. Büyükakın, kupanın alınmasından sonra bugün İstanbul Boğazı'na Kocaelispor bayrağının asıldığı görüntüleri canlı olarak yayınladı.  

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