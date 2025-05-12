Kocaelispor, şampiyonluk kupasını ise ligin son maçının ardından dün kaldırmıştı. Büyükakın, kupanın alınmasından sonra bugün İstanbul Boğazı'na Kocaelispor bayrağının asıldığı görüntüleri canlı olarak yayınladı.
Kocaelispor'un bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalandı
Kocaelispor'un şampiyonluk bayrağı, Osmangazi Köprüsü'nden sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de asıldı.
Kocaelispor, şampiyonluk kupasını ise ligin son maçının ardından dün kaldırmıştı. Büyükakın, kupanın alınmasından sonra bugün İstanbul Boğazı'na Kocaelispor bayrağının asıldığı görüntüleri canlı olarak yayınladı.