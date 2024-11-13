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Körfez'de 150 genç sporcu kuşak atladı

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde karate, tekvando ile kick boks eğitimi gören ve kuşak terfi sınavında başarılı olan 150 sporcuya yeni kuşakları verildi.

Körfez'de 150 genç sporcu kuşak atladı

13 Kasım 2024 Çarşamba 12:23

 Körfez Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, birim müdürleri, sporcular ve aileler katılım sağladı. 
 Karate, tekvando ile kick boks eğitimi gören ve kuşak terfi sınavında başarılı olan öğrencilere yeni kuşak ve sertifikaları takdim edilirken, sene boyunca düzenlenen yarışmalarda derece elde eden sporculara da madalyaları takdim edildi. Geniş katılımın olduğu programda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. 
 Körfez Belediyesi'nin 16 branşta yaklaşık 4 bin sporcuya eğitim verdiğini belirten Başkan Söğüt, "Bugün burada, Türkiye’de farklı branşlarda düzenlenen müsabakalara katılan sporcularımız da var. Hepinizin bu başarıyı daha da yukarıya çıkaracağınıza eminim" diye konuştu. 
  Konuşma sonrası genç sporculara kuşakları ve sertifikaları takdim edildi. 


İHA
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