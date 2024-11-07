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Körfez'de cimnastik kurslarına büyük ilgi

Körfez'de çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen cimnastik kursları ilgi görüyor.

Körfez'de cimnastik kurslarına büyük ilgi

07 Kasım 2024 Perşembe 11:18

  Körfez Belediyesi'nin Çok Amaçlı Spor Salonu'nda hafta sonları gerçekleştirdiği ücretsiz cimnastik kurslarına şu anda 120 küçük sporcu katılıyor. Cimnastik eğitimi sayesinde çocukların koordinasyon, denge ve esneklik gibi fiziksel özellikleri gelişirken, özgüven ve disiplinde kazandırılıyor. Ayrıca takım çalışması, spor etiği ve spor kurallarına saygı gibi kültürel ve insani değerler de öğretiliyor. 2 sene boyunca cimnastikte temel eğitim verildikten sonra küçük sporcular yetenek ve yapılarına göre diğer spor dallarına da yönlendiriliyorlar. Cimnastiğe devam edenler ise farklı eğitim aşamalarına geçerek profesyonellik yolunda hızla ilerliyorlar. 
  Cimnastik kursları hakkında bilgi veren Körfez Belediyesi antrenörü Sinem Karakaynak, gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, "Çocuklar günlük hayatta hareket etmeyi ve enerjilerini boşaltmayı isterler. Biz de bu noktadan hareketle başta cimnastik olmak üzere birçok spor dalında kurslar düzenleyerek çocukların bilinçli bir şekilde gelişmelerine katkı verip, enerjilerini doğru yerlerde boşaltmalarını sağlıyoruz. Cimnastik bilindiği üzere birçok spor branşının başlangıç ve temel noktasıdır. Cimnastik ile spora başlayanlar sadece kendi dallarında değil diğer farklı spor dallarında da başarılı oluyorlar" dedi. 
  Antrenör Sinem Karakaynak, cimnastiğin çocukların gelişim sürecinde önemli olduğunu ifade ederek, "Şuan sadece 2019 doğumlu 120 çocuğumuzla çalışıyoruz. Cumartesi ve pazar günleri Körfez Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda derslerimizi yapıyoruz. Bir yıl boyunca eğitim verdikten sonra yeteneklerine ve yapılarına uygun diğer spor branşlarına da yönlendirmelerde bulunuyoruz. Cimnastik kurslarımız hafta sonu 3’er olmak üzere toplam 6 grubumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. 


İHA
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