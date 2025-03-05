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Körfez'de kuşak sınavı heyecanı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karate branşında 2025 yılının ilk kuşak terfi sınavını yapıldı. Terfi sınavında, 46 sporcu başarıyla yeni kuşaklarına geçti.

Körfez'de kuşak sınavı heyecanı

05 Mart 2025 Çarşamba 10:46

 Körfez Gençlerbirliği SK ve Milli Takım karate antrenörü Şaban Ağaya'nın yaptığı sınavı sporcular kadar aileleri de heyecan ve dikkat içerisinde yakından etti. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Ağaya, "Yeni sporcularımızla da 4 ayda bir kuşak sınavı yapıyoruz. 2025 yılının ilk dönem sınavımıza 46 sporcumuz katılmaya hak kazandı ve başarıyla kuşaklarını geçtiler. Sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Karateye yeni sporcular kazandırmanın mutluluğunu biz de onlarla birlikte yaşıyoruz. Bizlere ve sporcularımıza her zaman maddi ve manevi olarak desteklerini veren Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt'e çok teşekkür ediyoruz. Kulübümüzün imkanları ile Körfez ilçemizde çok sayıda gencimiz spor yapıyor" dedi. 

İHA
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