Körfez'de kuşak sınavı heyecanı Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karate branşında 2025 yılının ilk kuşak terfi sınavını yapıldı. Terfi sınavında, 46 sporcu başarıyla yeni kuşaklarına geçti.

05 Mart 2025 Çarşamba 10:46