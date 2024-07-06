Körfez’de milli maç heyecanı 3 noktada yaşanacak

06 Temmuz 2024 Cumartesi 14:25
Körfez’de milli maç heyecanı yine hep birlikte yaşanacak. Daha önce Tütünçiftlik Kültür Merkezi önüne kurulan dev ekran ile heyecana ortak olan Körfezliler, şimdi bu heyecanı 3 farklı noktada yaşayabilecek. Vatandaşların talebi sonrasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca ve Hereke’de de dev ekranlar ile maç heyecanının yaşanacağını belirtti. Saat 22.00’de başlayacak Türkiye-Hollanda çeyrek final maçı; Tütünçiftlik Kültür Merkezi önü, Yarımca Sahili’nde Alparslan Türkeş Spor Kompleksi ve Hereke Kalesi’ne kurulan dev ekranlar ile vatandaşlar tarafından izlenebilecek. Başkan Söğüt, tüm Körfezlileri heyecanı birlikte yaşamaya davet etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×