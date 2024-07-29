Körfez'de şampiyon Yavuz Sultan Selim oldu

Körfez Belediyesi ve Körfez İlçe Müftülüğü işbirliğiyle artık geleneksel hale gelen yaz dönemi Kur'an kursları arasında futbol turnuvasının üçüncüsü kupa ve madalya töreniyle tamamlandı. Mahalle ve köy camilerinin Kur'an kurslarına yaz döneminde giden öğrencilerden oluşan takımlar 2 hafta süresince önce iki grup halinde maçlar yaptı. Turnuvaya Körfez ilçede bulunan 14 yaz Kur'an kursu takımı ile 200 öğrenci mücadele etti.

Yarımca Alparslan Türkeş Spor Kompleksi Halı Sahasında oynanan turnuvanın kapanış günü 3'üncülük ve 4'üncülük maçı ile şampiyonluk maçları yapıldı. Son gün maçlarında; Sevindikli Mahallesi Cami Kur’an Kursu, Yavuz Cami Kur’an Kursu’nu 3-2 yenerek üçüncü olurken, Yavuz Cami dördüncü oldu. Finalde ise Yavuz Sultan Selim Cami Kur’an Kursu öğrencileri iddialı rakipleri Bağdat Cami Kur’an Kursu’nu 5-1 yenerek şampiyon oldu. Bağdat Cami ise ikinci oldu.

Final maçı ve kupa törenine; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Körfez Din Görevlileri Dernek Başkanı Tuncay Tural, eski başkanı Mustafa Bektaş, Şube Müdürü İsmail Yalçınlı, ilçe camilerinin imam hatipleri ve Kur'an kursu hocaları katıldı. Şampiyon olan takıma kupa ve madalyasını ise Başkan Söğüt takdim etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt kupa töreninde turnuvaya katılan bütün takımları tebrik ederek, "Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu turnuva ile yaz döneminde Kur’an Kurslarına giden çocuklarımız yaz dönemlerini dolu dolu geçiriyorlar. Faydalı dini bilgiler öğrenirken bir taraftan da dinimizin de sporunda temelinde esas olan arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik bağlarını da güçlendiriyorlar. Bu turnuva onları birbirileri ile hem daha çok kaynaştırıyor hem de spor yaptırmış oluyor. Centilmence dostluk ve kardeşlik havasında geçen turnuvamıza katılan bütün çocuklarımızı ve hocalarını tebrik ediyorum. İki hafta boyunca çok güzel bir turnuva geçirerek iyi bir dostluk örneği verdiler" dedi.

İHA